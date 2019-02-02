اليابان | اليابان تسجل أقل عدد وفيات ناجم عن حوادث المرور منذ عام 1948

تم تحقيق مستوى قياسي جديد لانخفاض حوادث المرور في عام 2018. لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات في السلامة للوصول إلى هدف الحكومة المتمثل في أقل من 2500 حالة وفاة في عام 2020.

;بلغ عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في اليابان 3532 حالة في عام 2018، أي بانخفاض قدره 162 حالة وفاة مقارنة بالعام السابق وانخفاض قياسي منذ أن تم بدء الإحصائيات لأول مرة عام 1948. ويبلغ هذا الرقم 2.79 حالة وفاة لكل 100.000 شخص، أي بنسبة واخد على ستة مقارنة بعام 1970 التي وصل فيها العدد إلى ذروته.

وقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في اليابان بشكل حاد من الخمسينات إلى الستينيات مع انتشار استخدام السيارات على نطاق واسع، مما أدى إلى ظهور مصطلح “حرب المرور”. وبلغ الرقم ذروته في عام 1970 حيث وصل عدد الوفيات إلى 7665 حالة وفاة. وكان هناك انخفاض مطرد في الوفيات المرتبطة بالمرور منذ ذلك الحين نتيجة لعدة تدابير تم اتخاذها، مثل حماية المشاة عن طريق تركيب حواجز الحماية وإدخال عقوبات أشد للانتهاكات والخروقات المرورية.

واستمر عدد حوادث المرور في الازدياد مع ارتفاع عدد السيارات على الطريق، ووصل إلى ذروته في عام 2004 حيث بلغ عدد الحوادث المرورية 952.720 حادثاً. على الرغم من هذا الارتفاع، فقد أظهرت الوفيات انخفاضا عاما بسبب تدابير لتحسين سلامة القيادة، مثل جعل أحزمة المقاعد في المقاعد الأمامية إلزامية على الطرق السريعة في عام 1985 وعلى جميع الطرق في عام 1992، والتوسع السريع للمركبات المجهزة بأكياس هوائية، بدءا من جميع أنحاء منتصف التسعينات. ويبدو أن تجهيز المركبات الحديثة بتكنولوجيات السلامة الوقائية مثل أنظمة تجنب الاصطدام وأنظمة منع مغادرة الحارة كان فعالا في خفض الوفيات، في حين أن الحوادث نفسها قد انخفضت بشكل كبير خلال العقد الماضي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)