اليابان | كم خطوة يمشيها اليابانيون في اليوم الواحد؟

يوصي الخبراء دائما بجرعة صحية من النشاط البدني اليومي مثل المشي كوسيلة للبقاء في صحة جيدة ودرء آثار الشيخوخة. وقد أظهر مسح وطني للصحة والتغذية أجرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن الرجال اليابانيين يسيرون في المتوسط 6846 خطوة في اليوم الواحد، في حين أن النساء يمشين 5867 خطوة. والأرقام المذكورة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و59 سنة تختلف قليلا فقط. ومع ذلك، فبمجرد وصول الناس إلى سن الستين وسن التقاعد، تنخفض المعدلات بشكل متسارع، حيث يسير الناس في السبعينيات من عمرهم أقل من 2400 خطوة على الأقل مقارنة بمن هم في الخمسينيات من العمر.

وحتى عند حساب التقلبات السنوية، نجد أن هناك انخفاضا تدريجيا واضحا في متوسطات الفئات العمرية الأكبر على المدى المتوسط والطويل. حيث يُعتقد أن الانخفاض في عدد الخطوات التي تم قطعها كان إلى حد كبير نتيجة الزيادة في عدد كبار السن مع الشيخوخة التي تزيد بشكل متسارع في المجتمع الياباني.

يقوم المسح الوطني للصحة والتغذية متوسط عدد الخطوات لكل محافظة من محافظات اليابان. حيث احتلت أوساكا المرتبة الأعلى بالنسبة للرجال وكاناغاوا للنساء، وسجل كوتشي أقل عدد بالنسبة للرجال والنساء.

وسجلت المناطق الحضرية المكتظة بالسكان مثل المناطق الحضرية الكبرى في طوكيو ومنطقة كانساي التي لديها وسائل نقل عامة عالية التطور أعلى المستويات، حيث أصبح من الشائع أكثر أن يسير الناس من وإلى المحطات. وعلى العكس من ذلك، فإن المناطق الريفية لديها أعداد أقل، حيث يعتمد الناس عادة على السيارات لتسير أمور حياتهم اليومية، مما يقلل من عدد الخطوات التي يمشونها يوميا.

متوسط عدد الخطوات حسب المحافظة

تم جمع البيانات من قبل Nippon.com استنادا إلى مسح الصحة الوطنية والتغذية الذي أجرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية 2016. (لم يتم تضمين محافظة كوماموتو في الاستطلاع بسبب زلزال أبريل/ نيسان 2016).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)