الحكومة الفرنسية تكشف عن تطورات حالة ماكرون الصحية

وقال غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، نقلا عن طبيب الإليزيه، إن بعض أعراض كوفيد-19 ما زالت تظهر على الرئيس الفرنسي لكن حالته الصحية العامة مستقرة.

ويخضع ماكرون الذي تم التثبت من إصابته بالعدوى الخميس الماضي، للعزل في المقر الرئاسي الفرنسي في فرساي.