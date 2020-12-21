مجلس الوزراء يستأنف جلسته الاستثنائية لمناقشة الموازنة

اعلن مكتب رئيس الوزراء، الاثنين، عن استئناف جلسة المجلس الاستثنائية لمناقشة الموازنة. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، ان " مجلس الوزراء استأنف جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".



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