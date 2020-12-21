التعليم تعلن نتائج قبول الأوائل من خريجي المعاهد في الجامعات

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت السومرية نوز نسخة منه، إن "نتائج قبول الطلبة الـ 10 % الاوائل من خريجي المعاهد الصباحية للعام الدراسي 2021/2020 تضمنت قبول 1605 طالبا فيما تضمنت نتائج قبول الـ (10%) الأوائل من خريجي المعاهد المسائية قبول 142 طالبا للعام الدراسي 2021/2020".



وأضاف أن "قبولهم يكون في الأقسام القريبة أو المناظرة لاختصاصهم الدقيق في الكليات التي ستتولى إجراءات التسجيل وتدقيق استيفاء الشروط حسب الضوابط".

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