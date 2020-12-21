جرائم هزت المجتمعات في عام 2020.. واحدة منها حصلت في العراق!

بالنظر إلى ملفات الجريمة لعام 2020، كان هناك العديد من القصص التي لفتت انتباهنا هذا العام. وها هي قائمتنا لأكبر قصص الجريمة لهذا العام.

العثور على جثة فنانة هندية شهيرة

الممثلة الهندية الشهيرة أربا بانيرجي لقيت مصرعها في ظروف غامضة، وعثرت السلطات الهندية على جثة الممثلة الشابة البالغة من العمر 33 عاماً، داخل منزلها في جنوب مدينة كولكاتا. ذكرت ذلك صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثة الفنانة الشابة ملطخة بالدماء داخل منزلها، مشيرة إلى أن الشرطة الهندية اقتحمت المنزل بعد بلاغ يفيد بعدم وجودها أو ردها على أي مكالمة هاتفية. ولفتت الصحيفة إلى أن عدم رد الممثلة الشهيرة على المكالمات الهاتفية دفع مديرة منزلها إلى إبلاغ الشرطة، التي عثرت على الجثة في وضع مريب.



يشق بطن زوجته لمعرفة جنس الجنين



أقدم رجل على شق بطن زوجته الحامل لمعرفة جنس الجنين، بعدما سئم من إنجاب البنات

ونقل موقع BBC عن عائلة الزوجة أن "زوجها هاجمها لمعرفة جنس الجنين". وذكروا أن للزوجين 5 بنات، وأن الزوج كان يمارس ضغوطاً على زوجته لتنجب ذكراً. أقدم رجل على شق بطن زوجته الحامل لمعرفة جنس الجنين، بعدما سئم من إنجاب البناتونقل موقع BBC عن عائلة الزوجة أن "زوجها هاجمها لمعرفة جنس الجنين". وذكروا أن للزوجين 5 بنات، وأن الزوج كان يمارس ضغوطاً على زوجته لتنجب ذكراً. ونفى الزوج أن يكون هاجم زوجته بشكل متعمد، وقال إنه قذفها بالمنجل لكنه لم يكن يقصد إيذاءها بشدة. وقالت شقيقة الزوجة لوسائل إعلام محلية إن الزوجين كانا كثيراً ما يتشاجران حول الرغبة في إنجاب مولود ذكر.



وفاة فاشينيستا أميركية في ظروف غامضة

عثرت قوات الشرطة في ولاية تكساس على جثة بلوجر أمريكية شهيرة تدعى أليكسيس شاركي، على جانب الطريق، بعد عدة أيام من اختفائها المفاجئ. أليكسيس شاركي، مدوّنة أمريكية شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تبلغ من العمر 26 عاماً، ويتابعها أكثر من 21 ألف شخص على حسابها الشخصي بموقع انستجرام. بدأت القصة حين أعلنت والدة الفتاة العشرينية، السيدة ستايسي روبينولت، خبر اختفائها في ظروف غامضة وبشكل مفاجئ، عبر فيس بوك، مستغيثة بالمتابعين لمساعدتها على العثور عليها.



فتى الزرقاء

بطل القصة طفل يدعى صالح، يبلغ من العمر 16 عامًا، استقبله مستشفى "الزرقاء" بالأردن، يعاني من إصابات بالغة، بعد تعرضه للاعتداء من قبل بعض الأشخاص بعد اصطحابه لمكان بعيد عن السكان، انتقامًا من أحد أقاربه الذي ارتكب جريمة قتل سابقًا، وقاموا ببتر يديه وفقء عينيه بأدوات حادة، ثأرًا من والده المسجون حاليًا.

جورج فلويد

الشاب جورج فلويد الأب لطفل لم يتجاوز العاشرة قتل على يد شرطي أمريكي بدم بارد بعدما جثم فوق رقبته ومنعه من التحرك والتنفس والحياة، لم يستجيب لكلماته، وهو يتوسل إليه قائلا له "ا استطيع التنفس"، لتفارق روحه جسده، مشعلًا موجة من الغضب حول العالم كله، تطالب بوقف انتهاكات الشرطة الأمريكية وغيرها حول العالم ضد السود، حاملين لواء قضية ليست بجديدة ولن تصبح يومًا قديمة وهي أن حياة السود لها قيمة. فتاة المعادي



قام شخصان يستقلان سيارة ميكروباص مطموس بيانات لوحتها المعدنية الخلفية، بانتزاع حقيبة الشابة مريم صاحبة الـ 25 عامًا، والتي تشبث بها خلال تحرك السيارة، مما أخل بتوازن المجني عليها، فارتطم رأسها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وفر الجانيان بالحقيبة، وظلت الضحية قرابة نصف ساعة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة. قام شخصان يستقلان سيارة ميكروباص مطموس بيانات لوحتها المعدنية الخلفية، بانتزاع حقيبة الشابة مريم صاحبة الـ 25 عامًا، والتي تشبث بها خلال تحرك السيارة، مما أخل بتوازن المجني عليها، فارتطم رأسها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وفر الجانيان بالحقيبة، وظلت الضحية قرابة نصف ساعة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة.

جريمة نهر دجلة

هزت جريمة بشعة الرأي العام في العراق والعالم، بعدما وثقت كاميرا للمراقبة سيدة تقوم بإلقاء طفليها في نهر دجلة، بعد أن تجردت من مشاعر الإنسانية. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تم تصويره مساءً، ويوثق للحظة قيام السيدة برمي طفليها بنهر دجلة. وقامت قوات الأمن باعتقال السيدة، التي اعترفت بعد التحقيق معها بفعلتها، قائلة إنها فعلت ذلك نتيجة خلافات مع طليقها، والد الطفلين.



فتاتان تقتلان قطة ظهر في مقطع فيديو قطة صغيرة تقوم فتاتان بتعذيبها، بعد ربطها بخيط والوقوف عليها، الأمر الذي أدى إلى وفاتها...واحتل هاشتاج القطة الأكثر تداولاً عبر موقع تويتر، ومن خلال البحث أكد المغردون أن فيديو القطة مكانه ماليزيا، وأن الشرطة الماليزية تلقت شكوى ضد الفتيات ومطالبات بالقبض عليهن، وعلى الفور انتشرت صورة للقطة تحولت للأكثر استخداماً عبر موقع "فيس بوك"، حيث أعرب المستخدمون عن حزنهم الشديد من وفاتها.