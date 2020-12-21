وأضاف عبد الجبار أن "الكميات تاتي تغطية جزء من حاجة لبنان للوقود في توليد الطاقة، وتحقيق العراق لا يراد مالي جراء تصدير هذا النوع من الوقود"، مبينا ان "الاتفاق ياتي في اطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين".
من جانبه، قال وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، بحسب البيان، أن "المباحثات شملت بحث توسيع افاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين"، مؤكداً ان "الاتفاق على استيراد كمية من وقود النفط الاسود وفق اسعار النشرة العالمية لتغطية حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان".
وكان الوفد اللبناني الشقيق قد وصل بغداد صباح هذا اليوم الاثنين ، ويضم عددا من المسؤولين في وزارة الطاقة والمياه والكهرباء.
كانت هذه تفاصيل خبر التوصل لاتفاق مع لبنان لبيع كميات من النفط الأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.