بومبيو يدعو العراق لمحاسبة المسؤولين عن قصف السفارة الأمريكية

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، العراق إلى محاسبة المسؤولين عن قصف مجمع السفارة الأمريكية ببغداد، وذلك تعليقا على القصف الذي تعرضت له المنطقة الخضراء أمس الأحد.
وكانت سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد نددت بالهجوم الصاروخي على مجمعها في المنطقة الخضراء، مؤكدة أنه أسفر عن أضرار طفيفة بمجمع السفارة "دون خسائر بشرية".
ودعت السفارة في بيان لها "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".
من جهتها، قالت خلية الإعلام الأمني تعليقا على القصف، إن "مجموعة خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق صواريخ من معسكر الرشيد (جنوبي بغداد) باتجاه المنطقة".
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