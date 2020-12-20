أدان رئيس تحالف الفتح الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الاثنين، استهداف البعثات الدبلوماسية و "إرعاب" المدنيين في بغداد، داعياً القوات الأمنية إلى حفظ الأمن وفرض القانون.

وقال العامري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "ندين بشدة استهداف البعثات الدبلوماسية وما رافقه من إطلاق نيران عشوائي وإرعاب للمدنيين في بغداد". وأضاف، أن "عمليات القصف هذه غير مبررة تحت أي ذريعة كانت، وعلى الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها اتجاه حفظ الأمن وفرض القانون".



كانت هذه تفاصيل خبر العامري يدين استهداف البعثات الدبلوماسية و'إرعاب' المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.