هزة أرضية تضرب حلبجة

اعلنت وزارة النقل، الاحد، عن تسجيل هزة ارضية ضربت مدينة حلبجة شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مراصدنا الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء ، جنوب غرب حلبجة".

واضافت ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 9:49:08 مساء اليوم وقد بلغت قوتها ( 3,3) درجة وتبعد (24) كم جنوب غرب حلبجة"، مشيرة الى انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين".

ودعت الوزارة "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".