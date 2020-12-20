الكاظمي يرفض خفض مخصصات صغار الموظفين في الموازنة

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، رفضه قرار خفض مخصصات صغار الموظفين في الموازنة. وقال مصدر حكومي إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد رفضه قرار خفض مخصصات صغار الموظفين في الموازنة 2021". واضاف أن "الكاظمي رفض ايضاً مقترح رفع سعر البنزين في الموازنة". وكان مصدر حكومي قد كشف في وقت سابق من اليوم الاحد، عن استمرار مجلس الوزراء بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المقبل. واستكمل مجلس الوزراء اليوم جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية

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