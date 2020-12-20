بالصور.. ما سببه سقوط احد الصواريخ على شقة سكنية قرب الخضراء

تنشر وكالة الخليج 365، الاحد، ما سببه سقوط احد الصواريخ على شقة سكنية قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد. وادى ذلك الى الحاق اضرار مادية بالشقة دون تسجيل اية اصابات بشرية.

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