اعلنت قيادة القوة البحرية، مساء السبت، عن فتح باب التطوع لخريجي السادس الإعدادي والثالث المتوسط. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن القيادة قولها إنه تم "فتح باب التطوع أمام خريجي السادس الإعدادي (الفرع العلمي)في الكلية البحرية و خريجي الثالث المتوسط على مركز التدريب المهني البحري".

كانت هذه تفاصيل خبر القوة البحرية تفتح باب التطوع لفئتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.