وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عمليات الانبار الفرقة ١ وبعملية أمنية يقتلون مختطفي المهندس عامر جدعان الفهداوي الذي اختطف في قضاء الرطبة قبل فترة".
واوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "المهمة تمت من خلال عملية امنية في الصحراء الغربية".
كانت هذه تفاصيل خبر قوة امنية تقتل مختطفي مهندس غربي الانبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.