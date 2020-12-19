تعادل دراماتيكي يحسم مواجهة برشلونة وفالنسيا

وافتتح مختار دياخابي التسجيل لفالنسيا في الدقيقة 30 ثم أدرك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل لبرشلونة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو 21 عاماً الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 52، ليكون أول أهداف اللاعب بقميص الفريق الكتالوني.



وفي الدقيقة 69، أدرك ماكسيميليانو جوميز التعادل 2-2 لفالنسيا، ليحصد كل من الفريقين نقطة واحدة من المباراة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس كما رفع فالنسيا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

