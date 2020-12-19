البرلمان ينهي تقرير ومناقشة مقترح قانون مناهضة التعذيب

أنهى مجلس النواب، السبت، تقرير ومناقشة مقترح قانون مناهضة التعذيب. وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون مناهضة التعذيب". جدير بالذكر أن مجلس النواب رفع، وقت سابق من اليوم السبت، جلسته 31 التي عقدها اليوم، وافتتح اعمال الجلسة 32.



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