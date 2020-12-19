لمناقشة الموازنة.. مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية برئاسة الكاظمي

وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021".



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