الشرطة والحلة يقصان شريط افتتاح الدوري السلوي الجديد اليوم

رياضة 2020-12-19 | 07:47 40 مشاهدة

تنطلق منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة اليوم السبت بإقامة أربع مباريات في العاصمة بغداد. وسيواجه الشرطة فريق الحلة في تمام الساعة الواحدة ظهراً، فيما يلاقي النفط فريق نفط البصرة عند الساعة الثالثة ظهراً. ويلاعب فريق الكهرباء ضيفه غاز الشمال عند الساعة الخامسة عصراً، فيما يلاقي فريق الحشد الشعبي نظيره نفط الشمال عند الساعة السابعة مساءً. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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