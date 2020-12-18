اعلنت مديرية اعلام هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، تظهير طريق ستراتيجي في محافظة كركوك.

وقال المديرية في بيان تلقته الخليج 365، ان "الهندسة العسكرية وقسم الحركات في اللواء 16 بالحشد الشعبي، قامت، بتطهير الطريق الرابط بين قرية سامي العاصي والرشاد ضمن قاطع كركوك وشرق دجلة".

كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي يطهر طريقا استراتجيا في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.