شخصيات عالمية رحلت خلال العام 2020... بينهم إعلامية عربية!

شهد العام 2020 رحيل شخصيات بارزة في مجالات مختلفة حول العالم، وقامت وكالة فرانس برس برصد أبرزهم، حسب التسلسل الزمني لوفاتهم.
- نجوى قاسم (52 عاماً) إحدى أشهر مذيعات الأخبار في العالم العربي.
- قاسم سليماني (62 عاماً) القائد العسكري الإيراني الذي اغتيل بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد.
- السلطان قابوس بن سعيد (80 عاماً)، عرّاب النهضة الحديثة في سلطنة عمان حيث تولى الحكم لخمسة عقود.
- كوبي براينت (41 عاماً)، نجم كرة السلة الفائز خمس مرات بالدوري الأميركي للمحترفين NBA ضمن فريق لوس أنجلوس ليكرز. وقد توفي في حادث تحطم مروحية مع ابنته.
- ماري هيغنز كلارك (92 عاماً)، الكاتبة الأميركية الملقبة بـ"ملكة التشويق" لها أعمال كثيرة حققت أفضل المبيعات.
شباط/فبراير:
- نادية لطفي (83 عاماً)، من أهم نجمات الجيل الذهبي في السينما المصرية.
- كيرك دوغلاس (103 سنوات)، أحد آخر عمالقة هوليوود.
- حسني مبارك (91 عاماً)، رئيس مصر لثلاثة عقود منذ 1981 حتى إطاحته عقب "ثورة 25 يناير" في 2011.
آذار/مارس:
- مكس فون سيدو (90 عاماً)، نجم فيلم "ذي إكزورسيست" الذي عُرف في أفلام مواطنه المخرج السويدي إينغمار برغمان.
- ألبير أوديرزو (92 عاماً)، رسام القصص المصوّرة الفرنسي مبتكر شخصية أستيريكس (مع زميله رينيه غوسيني).
نيسان/أبريل:
- لويس سيبولفيدا (70 عاماً) الكاتب التشيلي الذي توفي في منفاه الإسباني جراء مضاعفات إصابته بكوفيد-19.
- بير أولوف إنكويست (85 عاماً)، أحد أبرز الكتاب السويديين.
- عرفان خان (53 عاماً)، نجم بوليوود المعروف بأدواره في أفلام بارزة بينها "سلامدوغ مليونير" و"جوراسيك وورلد".
أيار/مايو:
- إيدير (70 عاماً) المغني الجزائري الذي يوصف بأنه سفير الأغنية الأمازيغية.
- ريتشارد واين بينيمان المعروف بـ"ليتل ريتشارد" (87 عاماً)، مغنٍ أميركي شهير من رواد الروك أند رول في خمسينات القرن العشرين.
- ميشال بيكولي (94 عاماً)، أحد أبرز ممثلي السينما الفرنسية في القرن العشرين.
- حسن حسني (89 عاماً)، أحد ابرز نجوم الكوميديا المصرية صاحب مسيرة تمثيلية استمرت حوالى ستة عقود.
- كريستو فلاديميروف يافاشيفملك المعروف بـ"كريستو" (84 عاماً)، ملك تغليف النصب بالقماش والمنشآت الفنية العابرة.
حزيران/يونيو:
- بيار نكورونزيزا (55 عاماً): رئيس بوروندي بين 2005 و2020 والقائد المتمرد السابق لشعب الهوتو خلال الحرب الأهلية.
تموز/يوليو:
- رجاء الجداوي (81 عاماً)، الممثلة المصريّة التي شاركت بحوالى 400 عمل فني. توفيت بعد معاناة أسابيع جراء مضاعفات إصابتها بكوفيد-19.
- إنيو موريكوني (91 عاماً)، المؤلف الموسيقي الإيطالي الذي ألف الموسيقى التصويرية لأكثر من 500 فيلم خصوصا لأعمال سيرجيو ليوني.
- أمادو غون كوليبالي (61 عاماً)، رئيس وزراء ساحل العاج الذي توفي فجأة بنوبة قلبية وأغرق موته البلاد في أزمة سياسية.
- أوليفيا دي هافيلاند (104 سنوات)، الممثلة الحائزة جائزتي أوسكار معروفة خصوصا بدورها في "غن ويذ ذي ويند".
آب/أغسطس:
- باسكال ليسوبا (88 عاماً)، أول فائز برئاسة الكونغو إثر انتخابات متعددة الأحزاب والذي عاش سنواته الأخيرة منفيا في فرنسا إثر إطاحة حكمه سنة 1997.
- تشادويك بوزمان (43 عاماً)، ممثل اشتهر بدوره في "بلاك بانثر" أول بطل خارق أسود في السينما.
أيلول/سبتمبر:
- كاينغ غويك إياف الملقّب بـ"دوتش" (77 عاماً)، أحد أهم قادة نظام الخمير الحمر في كمبوديا.
- جورج بيزوس (92 عاماً)، محام جنوب إفريقي اشتُهر بدفاعه عن نلسون مانديلا وناشط حقوقي بارز ضد نظام الفصل العنصري.
- روث بادر غينسبورغ (87 عاماً)، عميدة المحكمة العليا الأميركية وأيقونة اليسار التقدمي في الولايات المتحدة.
- جولييت غريكو (93 عاماً)، مغنية وممثلة فرنسية.
- الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاماً)، أمير الكويت منذ 2006. خطّ مسيرة سياسية حافلة بالأحداث التاريخية والوساطات جعلته "عميد الدبلوماسية" و"حكيم العرب".
تشرين الأول/أكتوبر:
- كنزو تاكادا المعروف بـ"كنزو" (81 عاماً)، أشهر مصممي الأزياء اليابانيين صاحب علامة تجارية شهيرة تحمل اسمه.
- محمد رضا شجريان (80 عاماً)، أبرز وجوه الموسيقى التقليدية في إيران.
- محمود ياسين (79 عاماً)، نجم السينما المصرية لعقود.
- شون كونري (90 عاماً)، الممثل الاسكتلندي الذي طبع تاريخ السينما خصوصا بكونه أوّل من أدّى دور العميل السري جيمس بوند.
تشرين الثاني/نوفمبر:
- صائب عريقات (65 عاماً)، كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية.
- الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة (84 عاماً)، رئيس وزراء البحرين وصاحب أطول ولاية لرئيس حكومة في العالم.
- جيري رولينغز (73 عاماً)، حاكم غانا لعقدين، كقائد عسكري أولاً ثم كرئيس منتخب.
- وليد المعلم (79 عاماً)، وزير الخارجية وأحد أبرز وجوه السلطة في سوريا.
- مامادو تانجا (82 عاماً)، رئيس النيجر بين 1999 و2010.
- كامبوزيا برتوي (64 عاماً)، السينمائي الإيراني الذي كتب سيناريو الفيلم الإيراني الوحيد الفائز بجائزة "الدب الذهبي" في مهرجان البندقية.
- دييغو مارادونا (60 عاماً)، أسطورة كرة القدم الأرجنتيني. كان يوصف بأنه أفضل لاعب في تاريخ اللعبة.
- ديف بروز (85 عاماً)، ممثل بريطاني جسّد خصوصاً شخصية "دارث فيدر" في سلسلة "حرب النجوم".
كانون الأول/ديسمبر:
- فاليري جيسكار ديستان (94 عاماً)، رئيس فرنسا بين العامين 1974 و1981. شهد عهده محطات بارزة في التاريخ الفرنسي الحديث بينها تشريع الإجهاض وتدشين أولى خطوط القطارات السريعة.
- تشاك ييغر (97 عاماً)، طيّار أميركي شهير كان أول من يكسر حاجز الصوت سنة 1947.
- جون لو كاريه (89 عاماً)، ملك روايات التجسس البريطاني المعروف خصوصا بروايته "ذي سباي هو كايم إن فروم ذي كولد".
كانت هذه تفاصيل خبر شخصيات عالمية رحلت خلال العام 2020... بينهم إعلامية عربية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.