دولة أوروبية تسجّل إصابات بكورونا في أحد سجونها



كشفت صحيفة "تاغشبيغل" الألمانية، الجمعة، عن اكتشاف السلطات الصحية في العاصمة برلين خمس إصابات بفيروس كورونا في سجن يحتضن 270 سجينا. وسارعت السلطات إلى عزلهم مع اتخاذ قرار بفحص كافة المساجين وعمال السجن وإخضاعهم لاختبارات كورونا، ونظرا لكون أحد الموبوئين قد تم نقله إلى سجن آخر، فإن هذا السجن يخضع بدوره منذ الخميس للعزل الصحي مع فحص كافة المساجين ابتداء من الثلاثاء المقبل.



وسجلت ألمانيا أعلى حصيلة من الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ بداية الوباء حيث بلغت قرابة 34 ألف إصابة جديدة حسب معطيات نشرها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا.



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