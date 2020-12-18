تفكيك عبوة 'محلية الصنع' أمام محل للمشروبات الكحولية جنوبي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية من مكافحة المتفجرات تمكنت، اليوم، من تفكيك عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موضوعة امام محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة السيدية جنوبي بغداد".

وأضاف أن "المحل مغلق لكونه غير مجاز".

