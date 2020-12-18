نائب يدعو الى الانتهاء من ملف النازحين وتضمين تخصيصاتهم في الموازنة

دعا رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي، الجمعة، الحكومة ووزارة الهجرة الى تضمين موازنة العام المقبل تخصيصات النازحين ومنح عودتهم الى مناطقهم بغية حسم هذا الملف والانتهاء منه بشكل نهائي.



وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحكومة مضت ومن خلال وزارة الهجرة في قرارها اغلاق مخيمات النازحين تباعا في خطوة لإنهاء هذا الملف، وهي خطوة رحبنا بها بشرط ان لا تكون العودة قسرية بل طوعية وان تتم بشكل تدريجي مع توفير البيئة المناسبة للعوائل بغية عودتهم الى مناطقهم بشكل سلس ودون مشاكل من خلال توفير البنى التحتية والخدمية لهم وتوفير المبالغ المالية لترميم وبناء الدور المهدمة".



وأضاف ان "الحكومة ماضية في استكمال موازنة عام 2021، ونعتقد ان اي محاولات لتسويف تخصيصات ملف النازحين او منحة العودة في الموازنة بذرائع التقشف او غيرها هو امر لن نسمح به وسيكون لنا موقف شديد جدا داخل قبة البرلمان تجاه هذا التسويف ان حصل"، مشدداً على ان "حسم ملف النازحين هو جزء مهم من الاستعدادات للانتخابات المبكرة وضمان شفافيتها ودون هذا ستفقد الانتخابات احد ابرز اركانها وحينها لن يكون لها اي فائدة او مصداقية".

