أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة، الخميس، أن التطعيم ضد كوفيد-19 سيبدأ في الاتحاد الأوروبي في 27 و28 و29 ديسمبر.
وأكدت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها ستدرس ترخيص لقاح "فايزر بايونتيك" في 21 ديسمبر، قبل أسبوع من الموعد المقرر، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وكانت المفوضية أشارت إلى أنها ستعطي الإذن لبدء التلقيح خلال اليومين اللذين يليا موافقة وكالة الأدوية.
وجاء إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية عن موعد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أعلنت ألمانيا تسجيلها عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 في 24 ساعة، بلغ أكثر من 30 ألفا.
وكانت المفوضية أشارت إلى أنها ستعطي الإذن لبدء التلقيح خلال اليومين اللذين يليا موافقة وكالة الأدوية.
وجاء إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية عن موعد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أعلنت ألمانيا تسجيلها عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 في 24 ساعة، بلغ أكثر من 30 ألفا.
كذلك أعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بكورونا، وبأنه سيخضع للعزل لمدة 7 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. الكشف عن موعد بدء التطعيم بالاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.