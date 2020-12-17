السماوة يُجبر الانيق على التعادل في دوري الكرة الممتاز

2020-12-17 | 13:52
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فرض فريق السماوة التعادل الايجابي 1-1 على ضيفه الطلبة ضمن منافسات الاسبوع التاسع من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.
المباراة التي اقيمت على ملعب السماوة، شهدت تقدم أصحاب الارض في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب احمد عدنان.
بعدها حاول الانيق العودة في المباراة من خلال تكثيف هجماته حيث استطاع تعديل النتيجة عن طريق اللاعب محمد جفال في الدقيقة 66.
التعادل وضع الانيق في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما اصبح رصيد السماوة 8 نقاط في المركز الثامن عشر.
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