السماوة يُجبر الانيق على التعادل في دوري الكرة الممتاز

المباراة التي اقيمت على ملعب السماوة، شهدت تقدم أصحاب الارض في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب احمد عدنان.

بعدها حاول الانيق العودة في المباراة من خلال تكثيف هجماته حيث استطاع تعديل النتيجة عن طريق اللاعب محمد جفال في الدقيقة 66.



التعادل وضع الانيق في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما اصبح رصيد السماوة 8 نقاط في المركز الثامن عشر.