اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، ان الاخير غادر الى تركيا على راس وفد وزاري كبير.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي غادر، اليوم الخميس، الى العاصمة التركية أنقرة، في مستهل زيارة رسمية الى الجمهورية التركية على رأس وفد حكومي".
واضاف ان "الكاظمي سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان، والمسؤولين الأتراك، لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وتركيا، بالإضافة الى بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يغادر الى تركيا على راس وفد وزاري كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.