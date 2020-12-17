الكاظمي في تركيا اليوم.. الغاء الفيزا ابرز الملفات

يتوجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس على رأس وفد حكومي رفيع إلى تركيا، لبحث ملفات مهمة، ابرزها توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والغاء الفيزا بين البلدين والتعاون من اجل تجميد حزب العمال الكردستاني (PKK).

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، شيركو ميرويس في تصريح لصحيفة الصباح وتابعته الخليج 365، ان "ابرز الملفات التي ستتم مناقشتها لمصلحة البلدين الغاء الفيزا بين العراق وتركيا وتنشيط التعاملات التجارية"، مشيرا الى ان "ملفات المياه والامن والسياسة تتصدر النقاشات".

وبشأن حزب العمال الكردستاني (PKK) اوضح رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، للصحيفة ان "الدستور لا يسمح بوجود اي جهة مسلحة داخل البلد دون موافقة الحكومة العراقية"، مبينا ان "اللاجئ السياسي مرحب به على ألا يكون مسلحاً وبالنسبة لـ (PKK) سيكون لنا تعاون مع تركيا لتجميد نشاطاته او الحد منها والتي اثرت في سيادة العراق".

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، قد وصل الى تركيا امس الاربعاء، تمهيدا لزيارة الكاظمي.