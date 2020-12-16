أظهرت بيانات المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا، اليوم الأربعاء أن إصابات فيروس كورونا في البلاد قفزت بأكثر من 11 ألف حالة خلال 24 ساعة، في رقم قياسي جديد.
وجاءت هذه الزيادة الهائلة بعد يوم واحد من فرض عزل عام لخمسة أسابيع في هولندا التي لقي فيها أكثر من 10 آلاف شخص حتفهم خلال جائحة كورونا.
يذكر أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، فرض أمس الثلاثاء، في خطاب متلفز، إغلاقا عاما جديدا لمدة خمسة أسابيع على مستوى البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. دولة أوروبية تسجل رقماً قياسياً لإصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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