لقاحات كورونا 'المنقذة'.. بهذه الطريقة تحصل عليها الدول الفقيرة





‫وكان من الواضح منذ وقت مبكر أن العديد من البلدان النامية لا يمكنها ‫الصمود بمفردها في سوق اللقاحات. لذلك أسست منظمة الصحة العالمية، ‫بالتعاون مع تحالفات لابتكارات التأهب الوبائي مثل جافي "Gavi" وسيبي "Cepi"، قبل ‫أشهر، مبادرة "كوفاكس" "Covax" بهدف ضمان توزيع عادل للقاحات.

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‫وحتى الآن، انضمت عشرات الدول إلى هذه المبادرة، بعضها يمول بنفسه ‫جرعات اللقاح، وأخرى تحتاج إلى دعم مالي. وتعد مبادرة "كوفاكس" ‫بتوفير جرعات تكفي لتطعيم ما يصل إلى 20% من سكان كل بلد.



ويضم ‫البرنامج حاليا 9 لقاحات مرشحة، من بينها اللقاحان الواعدان لـ‫ "أسترازينيكا" AstraZeneca و"مودرنا" Moderna، ولكن ليس من بينها لقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech)، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

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‫كما تعهد الاتحاد الأوروبي بدعمه لمبادرة "كوفاكس" وساهم حتى الآن فيها ‫بـ 400 مليون يورو (حوالي 487 مليون دولار) وحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ‫دير لاين، فإن التوزيع العادل لجرعات التطعيم مشروع مهم. وفي دول الاتحاد الأوروبي، من المنتظر اتخاذ قرار بشأن ‫الموافقة على لقاح كورونا الأول في كانون الأول الجاري. وبينما ‫المواطنون هناك يقتربون أكثر فأكثر من الحصول على ‫اللقاحات، ما تزال هذه النقلة النوعية الوشيكة بعيدة عن العديد من ‫البلدان الفقيرة.‫وكان من الواضح منذ وقت مبكر أن العديد من البلدان النامية لا يمكنها ‫الصمود بمفردها في سوق اللقاحات. لذلك أسست منظمة الصحة العالمية، ‫بالتعاون مع تحالفات لابتكارات التأهب الوبائي مثل جافي "Gavi" وسيبي "Cepi"، قبل ‫أشهر، مبادرة "كوفاكس" "Covax" بهدف ضمان توزيع عادل للقاحات.‫وحتى الآن، انضمت عشرات الدول إلى هذه المبادرة، بعضها يمول بنفسه ‫جرعات اللقاح، وأخرى تحتاج إلى دعم مالي. وتعد مبادرة "كوفاكس" ‫بتوفير جرعات تكفي لتطعيم ما يصل إلى 20% من سكان كل بلد.ويضم ‫البرنامج حاليا 9 لقاحات مرشحة، من بينها اللقاحان الواعدان لـ‫ "أسترازينيكا" AstraZeneca و"مودرنا" Moderna، ولكن ليس من بينها لقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech)، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.‫كما تعهد الاتحاد الأوروبي بدعمه لمبادرة "كوفاكس" وساهم حتى الآن فيها ‫بـ 400 مليون يورو (حوالي 487 مليون دولار) وحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ‫دير لاين، فإن التوزيع العادل لجرعات التطعيم مشروع مهم. ولا تكل السياسية ‫الألمانية التي درست الطب أبدا من التأكيد على أنه لا يمكن للمرء ‫أن يكون آمنا إلا عندما يكون الجميع آمنين، وقالت "هذا يعني أن يتوفر ‫لكل شخص إمكانية الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات".‫

كانت هذه تفاصيل خبر لقاحات كورونا 'المنقذة'.. بهذه الطريقة تحصل عليها الدول الفقيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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