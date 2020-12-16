مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم غد

رفع مجلس النواب، الاربعاء، جلسته التي عقدها اليوم الى يوم غد الخميس. وصوت مجلس النواب على اعتبار يوم ٢٥-١٢ من كُل عام عطلة رسمية لجميع العراقيين بمناسبة ميلاد السيد المسيح. كما صوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول".

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