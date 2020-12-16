قررت رئاسة مجلس النواب، تأجيل الجلسة المقرر عقدها مساء اليوم الأربعاء، ساعة واحدة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب أجّلت الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين من الفصل التشريعي الحالي، ساعة واحدة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تأجيل الجلسة جاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يؤجل انعقاد جلسته ساعة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.