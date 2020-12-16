نائب يوجه سؤالا للخارجية بشأن تأجير دار ضيافة للوزير الأسبق بعد انتهاء تكليفه

وجه النائب جمال المحمداوي، الاربعاء، سؤالا لوزير الخارجية فؤاد حسين بشأن تأجير دار ضيافة للوزير الأسبق بعد انتهاء تكليفه. وبين المحمداوي في السؤال ان "الدار مشغولة من قبل مسؤول الحماية، ولم يتم تجديد العقد بينما تم تسديد مبلغ (مائة واثنان وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون الف دينار) (١٩٢٣٣٥) الف دينار، وتكون مدة الايجار سنة واحدة بحسب نص العقد بين الطرفين.





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