حدث خطير وخسائر كبيرة وانهيارات... التوقعات العامة لسنة 2021 مع جاكلين عقيقي!

ومن هذا المنطلق، تؤكد عقيقي للسومرية، أننا نطل على سنة جديدة في سلسلة السنوات التي تنقلنا من عصر الجدي إلى عصر الدلو، فتكون سنة أشد وأصعب من الأعوام المنصرمة. لا تغيب عنها الكوارث الطبيعية، وتشتد فيها الثورات، وتتأزم الأوضاع المعيشية والاقتصادية. إنها سنة المخاطر والأهوال والحوادث المأساوية، وسنة نشوب الخلافات ووقوع الصدامات الداخلية والخارجية.سنة صعبة تبلغ الذروة مع التقاء بين زحل والمشتري في الدلو. تزداد نسبة الاغتيالات وأعمال العنف والشغب، وتكثر الفضائح، وتظهر الأحزاب السياسية المتطرفة، ويكون لها شأناً كبيراً في العالم. كما ينذر عام 2021 بحروب قاسية تتصاعد حدتها شيئاً فشيئاً لتنذر بحروب كبيرة وقاسية على الجميع، الأمر الذي يستدعي الاستنفار العام والاستعداد الكامل لها.

يبدو أنه عام التناقضات، حيث يشهد العالم بأسره انطلاقة كبيرة وانفراجات كثيرة تتخللها مسيرة من التناقضات والصعوبات.



يتابع عام 2021 ما بدأته السنوات الماضية من انهيارات اقتصادية وسياسية وأمنية، كما يشهد العالم غضب الطبيعة بسبب دخول كوكب "نبتون" في برج الحوت.

كذلك سوف نشهد حروبا كبيرة وانقلابات وأزمات مالية عالمية سببها المعاكسة بين الكواكب "أورانوس" و"بلوتو" من جهة، و"أورانوس" و"زحل " من جهة أخرى، وتصل ذروتها بين حزيران/ يونيو وأيلول/ سبتمبر. إلا أن هذا الصراع سيبدأ بالتراجع وتظهر بشائر الانفراجات خلال شهر تشرين الأول/ أوكتوبر.

ستكون هذه الانفراجات مؤشراً إلى قرب الحلول السياسية وعقد الاتفاقات الدولية المهمة.

بداية صعبة خلال الأشهر الأولى، حيث تتأزم المشاكل وتحتد الخلافات وتحل الكوارث الطبيعية وتصل إلى ذروتها بين شهري حزيران/ يونيو وأيلول/ سبتمبر.

على الصعيد العلمي، سيتم الكشف عن أدوية واختراعات جديدة، وسيشهد العالم ثورة تغزوه في عالم الاتصالات والتقنيات.

عام 2021 يحمل إلينا بعض الوعود بإيجاد حلول سياسية، وايجاد لقاحات للوباء الذي فتك ولا يزال يفتك بالعالم .