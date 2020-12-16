الإعلام الأمني تعلن النتائج الأولية للصفحة السادسة من 'الوعد الصادق'

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها باشرت بتنفيذ عملية الوعد الصادق المرحلة الثالثة الصفحة السادسة وعلى محورين الأول المحور الشمالي من خلال لواء المشاة ٣٦ ومديرية شرطة البصرة ولواء القوة الضاربة والوكالات الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي لغرض مداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة".وأضافت، أن "المحور الثاني المحور الجنوبي من خلال قيادة حرس الحدود المنطقة/٤ ولمغ قيادة عمليات البصرة والوكالات الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي وأقسام مديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش المناطق الجنوبية في البصرة، لغرض القاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة".

وتابعت، أن "نتائج في المحور الشمالي، القبض على ٢٠ مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة، وضبطت ٦بنادق آلية كلاشنكوف، واحاديتين عيار ٥ / ١٤ ملم ومدفع SPG9، اما نتائج المحور الجنوبي فقد كانت القاء القبض على ٢٠ مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة".