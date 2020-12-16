مجدداً.. ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية، اليوم الأربعاء ( 16 كانون الاول 2020). وسجلت بورصة الكفاح 129.500 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما سجلت أسعار الصرف ليوم أمس الثلاثاء في بورصة الكفاح 127.800 دينار لكل 100 دولار. أما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد ارتفعت أيضاً حيث سجلت:



سعر البيع: 130.000 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع: 130.000 دينار لكل 100 دولار. سعر الشراء: 129.000 دينار لكل 100 دولار.

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