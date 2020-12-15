نواب الجبهة العراقية يصدرون بياناً حاداً بشأن 'الأوقاف' ويحملون الوقف السني المسؤولية

اصدر نواب الجبهة العراقية، الثلاثاء، بياناً "حاداً" بشأن تقاسم الأوقاف، فيما حملوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش مسؤولية "اضاعة" الاوقاف الدينية.
وقال النواب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تابعنا خلال الايام الماضية الجدل الذي اثاره محضر تقاسم الاوقاف والذي تضمن العديد من الفقرات الحساسة والمثيرة للمخاوف في الصياغة والتطبيق لاحقا"، مشددين بالقول "لقد وجدنا ان المسؤولية الشرعية والقانونية تقتضي منا متابعة هذا الموضوع والاطلاع على كافة حيثياته وتفاصيله من رئاسة ديوان الوقف السني وبشكل مباشر وهو ما تحقق اليوم".
واعتبر النواب أن "موقفنا الرافض الى المحضر المذكور جاء متطابقا مع توصيات اللجنة المشكلة من قبل ديوان الوقف السني بموجب الامر الديواني 1406 في 19/11/2020 والتي نصت على إلغاء محضر الاتفاق الموقع عليه من رئيس الوقف الشيعي والسني بتاريخ 15/10/2020 ودعوة مجلس الاوقاف الاعلى لعقد جلسة طارئة بأسرع وقت لاتخاذ القرار المناسب واحالة الرؤية التي سيصادق عليها مجلس الاوقاف الاعلى الى مجلس الإفتاء الاعلى العراقي لبيان الوجه الشرعي لها".
ودعا النواب الرئاسات الثلاث كافة الى "اتخاذ موقف مسؤول بالسرعة الممكنة والتعامل مع هذا الملف بالرؤية الوطنية المطلوبة حفاظا على تراث اوقافنا العظيمة وسلامة وطننا ووحدة شعبنا وبدون هذا سيكون اللجوء الى القضاء هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك".
وتابعوا "في نفس الوقت فاننا نحمل رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوقف السني بالوكالة المسؤولية الكاملة قانونيا واخلاقيا وتاريخيا عن جريمة اضاعة الاوقاف الدينية التي تمثل ارثا شعبيا ودينيا وهوية لمكون عريق وأساس في البلد لا يمكن المغامرة به لخدمة مصالح ضيقة لهذا الطرف او ذاك"، مشددين بالقول "على الشعب العراقي الضغط لمنع تنفيذ تلك الجريمة التي ان حصلت فحينها سنذهب الى المجهول والى صراعات لانهاية لها لاسامح الله".
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