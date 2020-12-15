وصلت لـ١٢ سنة.. صدور أربعة أحكام بالحبس بحق مدير المصرف الزراعي الأسبق بميسان

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرارات الأحكام في القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات ميسان / الهيأة الأولى (٤) أربعة قرارات حكم بحق المدان المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني - فرع العمارة، موضحةً أن الأحكام قضت بحبس المدان حبساً شديداً لمدة (٣) سنوات لكل حكم، إذ بلغ مجموع المدة (١٢) سنة في (٤) قضايا.وتابعت الدائرة أن قرارت الأحكام صدرت في قضايا قد تولى مكتب تحقيق الهيأة في ميسان التحقيق فيها وأحالها إلى القضاء، لافتةً إلى أن المدان أقدم على صرف قروض خلاف القانون، ودون علم وموافقة المقترضين، إذ بلغ مجموع مبالغ تلك القروض (٣٤٩,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وتسعة وأربعين مليون دينار عراقي.

وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني للمصرف الزراعي، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه بالحبس الشديد مدة ثلاث سنواتٍ لكل قضية من القضايا الأربع، استناداً إلى مقتضيات المادة الحكمية.



وكانت الهيأة قد أعلنت عن إصدار محكمة جنايات ميسان حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المدير السابق للمصرف الزراعي التعاوني في ميسان، لإحداثه ضرراً متعمداً بأموال الجهة التي كان يعمل.