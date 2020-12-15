المتحدث باسم الصدر يُعلّق على 'ترميم' البيت الشيعي وأسباب 'الخلاف' مع المتظاهرين

قال صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، إن "ترميم" البيت الشيعي "لا يعني" إنشاء تحالف طائفي، فيما أشار إلى أن عملية "الإصلاح" مازالت متعثرة بشأن محاربة الفساد في العراق.
وذكر العبيدي خلال مؤتمر صحفي في النجف حضرته الخليج 365، إن "من المبكر الحديث عن التحالفات، وأن ترميم البيت الشيعي لا يعني بناد تحالف طائفي"، لافتا إلى أن "الأبواب مشرعة ومفتوحة أمام كل القوى الوطنية ولا مانع من تشكيل أي تحالف خارج البيت الشيعي".
وأضاف أن "الحديث عن تولي رئاسة الوزراء مرهون بنتائج الانتخابات"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه "يجب أن تقيم الأحزاب نفسها قبيل الانتخابات".
وأضاف أن "الحديث عن تولي رئاسة الوزراء مرهون بنتائج الانتخابات"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه "يجب أن تقيم الأحزاب نفسها قبيل الانتخابات".
ورأى العبيدي أن "عملية الإصلاح مازالت متعثرة في ما يخص محاربة الفساد في العراق"، معتبراً أن "وجود فاسدين في حزب معين لا يعني أن الحزب فاسد، وهذا كان خلافنا مع المتظاهرين لأنهم عمموا".
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