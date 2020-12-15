الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة 'النفري' للشعراء الشباب

وأكد رئيس تحرير المجلة الشاعر هلال كوتا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "اللجنة المنظمة للجائزة التي ترعاها (مجلة الدروايش التابعة لدار الدراويش للنشر والترجمة) واللجنة التحكيمية للجائزة، اعلنت اليوم الثلاثاء 15/ كانون الأول سبتمبر/2020 عن اصحاب المراكز الثلاث الأولى، حيث بلغ عدد الفائزين اربعة شعراء تقاسموا المراكز الثلاث الأولى".وجاء في المركز الاول "ما تشظى من نشيد الكوخ" للشاعر السينغالي محمد الأمين جوب، وحل في المركز الثاني "ما ناهز الأسى" للشاعر العراقي حيدر خشان ياسين، فيما تقاسم المركز الثالث "عندما يختلف طعم النهايات" للشاعر الموريتاني محمد يحيى ولد الحسن، والمركز الثالث مكرر "ذاكرة الرقص" للشاعر الموريتاني سيد محم صالح.

واشار كوتا إلى أن "الجهد الذي بذلته لجنة التحكيم على مدار الأشهر الماضية كان كبيراً ومحط تقدير وإحترام للمهنية العالية والأمانة والحرفية في التامل مع اضرب الشعر الثلاث ومنذ اول يوم لوصول الأعمال المشاركة".

