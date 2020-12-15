الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة 'النفري' للشعراء الشباب

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة "النفري" للشعراء الشباب لعام 2020/ دورة الشاعر الراحل حبيب النورس، والتي تصدر عن مجلة "الدروايش" في ألمانيا، عن أسماء أصحاب المراكز الثلاث الاولى.
وأكد رئيس تحرير المجلة الشاعر هلال كوتا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "اللجنة المنظمة للجائزة التي ترعاها (مجلة الدروايش التابعة لدار الدراويش للنشر والترجمة) واللجنة التحكيمية للجائزة، اعلنت اليوم الثلاثاء 15/ كانون الأول سبتمبر/2020 عن اصحاب المراكز الثلاث الأولى، حيث بلغ عدد الفائزين اربعة شعراء تقاسموا المراكز الثلاث الأولى".
وجاء في المركز الاول "ما تشظى من نشيد الكوخ" للشاعر السينغالي محمد الأمين جوب، وحل في المركز الثاني "ما ناهز الأسى" للشاعر العراقي حيدر خشان ياسين، فيما تقاسم المركز الثالث "عندما يختلف طعم النهايات" للشاعر الموريتاني محمد يحيى ولد الحسن، والمركز الثالث مكرر "ذاكرة الرقص" للشاعر الموريتاني سيد محم صالح.
واشار كوتا إلى أن "الجهد الذي بذلته لجنة التحكيم على مدار الأشهر الماضية كان كبيراً ومحط تقدير وإحترام للمهنية العالية والأمانة والحرفية في التامل مع اضرب الشعر الثلاث ومنذ اول يوم لوصول الأعمال المشاركة".
وتألفت لجنة التحكيم من الشاعر حسن عبد راضي من العراق/ رئيسا، وعضوية الناقد إحسان التميمي/ العراق، والشاعر أحمد الشايب/ تونس، والشاعر والمترجم رائد أنيس الجشي/ السعودية، والشاعر رضا السيد جعفر/ العراق، والناقدة خولة الزلزولي/ المغرب.
وجاء في المركز الاول "ما تشظى من نشيد الكوخ" للشاعر السينغالي محمد الأمين جوب، وحل في المركز الثاني "ما ناهز الأسى" للشاعر العراقي حيدر خشان ياسين، فيما تقاسم المركز الثالث "عندما يختلف طعم النهايات" للشاعر الموريتاني محمد يحيى ولد الحسن، والمركز الثالث مكرر "ذاكرة الرقص" للشاعر الموريتاني سيد محم صالح.
واشار كوتا إلى أن "الجهد الذي بذلته لجنة التحكيم على مدار الأشهر الماضية كان كبيراً ومحط تقدير وإحترام للمهنية العالية والأمانة والحرفية في التامل مع اضرب الشعر الثلاث ومنذ اول يوم لوصول الأعمال المشاركة".
وتألفت لجنة التحكيم من الشاعر حسن عبد راضي من العراق/ رئيسا، وعضوية الناقد إحسان التميمي/ العراق، والشاعر أحمد الشايب/ تونس، والشاعر والمترجم رائد أنيس الجشي/ السعودية، والشاعر رضا السيد جعفر/ العراق، والناقدة خولة الزلزولي/ المغرب.
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