قريباً.. انطلاق الدوري النسوي في العراق

2020-12-15 | 11:20
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تواصل الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، استعداداتها لانطلاق الدوري النسوي للموسم 2020/ 2021.
وقالَ بنيان بحسب البيان، إنه "تم الاتفاق في الاجتماع على إقامة الدوري النسوي، وتوجيه دعوة للاندية الراغبة بالمشاركة على مستوى كرة الصالات والملاعب المكشوفة".
وأضافَ ان "التطبيعية حددت يوم ٢١-١٢-٢٠٢٠ ليكون اجتماعا مع الاندية التي تملك فرقا نسوية للتباحث في الآلية والمواعيد التي تضمن نجاح الدوري، والاستماع لمطالب الاندية".
واختتمَ رئيس التطبيعية بالقول: "نسعى لإقامة دوري منظم مع تهيئةِ جميع مستلزمات نجاحهِ من الجوانب الفنية والادارية والتحكيمية".
يذكرُ ان اللجنة النسوية في الهيئة التطبيعية قد قامتْ بعمل ورشات تطويرية تحكيمية لفئة النساء من أجل تطوير الصفارة النسوية، والارتقاء باللعبة بشكل عام.
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