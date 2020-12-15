2. في حال المعاناة من الجفاف الشديد، من المهم وضع علبة الكريم على مقرُبة من المغسلة وتطبيق القليل منه بعد غسل اليدين.
3. ولتفعيل تأثير الكريم، من الأفضل تغليف اليدين بالقفّازات القطنية بعد تطبيقه. فهذا يعزز قدرة البشرة على امتصاص مكوناته المفيدة.
4. من المهم جداً ترطيب الأظافر أيضاً، ولهذا يجب الحرص على استخدام كريم يحتوي على الفيتامين E لتطبيقه على المنطقة المحيطة بها.
5. ومن الضروري شرب كمية كبيرة من الماء لا تقل عن 7 إلى 8 أكواب أو ليترين يومياً.
6. كذلك يجب عدم تعريض اليدين لتأثير الهواء الجاف أياً كانت مصادره.
كانت هذه تفاصيل خبر ليدين ناعمتين كالحرير… طبّقي الكريم بهذه الطريقة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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