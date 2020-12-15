الاستخبارات تعلن القبض على مسؤول خلية إرهابية في كركوك

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على الارهابي المكنى ابو طلحة المسؤول عن خلية ارهابية نشط عملها بين محافظتي كركوك و نينوى".وأضافت أنه "مطلوب وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابية، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بالاشتراك في التعرض ضد قوات البيشمركة في جبل بعشيقة وكان يرتدي حزاماً ناسفاً".

وتابعت أنه "من المشاركين في معارك الساحل الايسر في وادي حجر ضد القوات الأمنية اثناء عمليات التحرير، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".