الكعبي يعزو تأخير إجراء التعداد السكاني الى ارادات سياسية

عزا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الاثنين، تأخير اجراء التعداد السكاني العام في العراق الى "الارادات السياسية"، مؤكدا ضرورة اجرائه في اسرع وقت ممن.
وقال الكعبي ان "مجلس النواب بدورته الحالية يعمل مع منظمات الامم المتحدة واي منظمة دولية , كشريك حقيقي وبادرنا الى تفعيل العديد من المقررات والاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الحكومة والجهات المعنية"، مؤكدا بالقول "نؤمن بان هذه المنظمات قادرة على تحقيق اهداف تنموية قد تعجز عن تحقيقها الحكومة , خاصة وان العراق بحاجة ماسة لمزيد من الخبرات".
وبين النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان "تأخير انجاز بعض الخطوات وبخاصة التعداد السكاني لم يكن سببه عدم توفر الامكانية او غيرها من الاسباب بل كان لمعارضة بعض الارادات السياسية التي رأت ان مصالحها تتضرر بتنفيذ التعداد، وهنا نجم عن هذا التأخير اختلالات كبيرة كان يمكن تجاوزها فيما لو توفرت احصائيات وبيانات دقيقة للعديد من المشاكل التي يعاني منها بلدنا"، معربا عن حرصه على "الاسراع بتنفيذ التعداد بالتعاون مع الامم المتحدة واي جهات اخرى ذات علاقة".
وجرى خلال اللقاء بحسب البيان بحث عدة ملفات تتعلق بـ"تفعيل مقررات مؤتمر نيروبي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة الذي تقدم به وفد العراق في المؤتمر المذكور عام 2019، والعمل المشترك مع مجلس النواب العراقي لتنفيذ التعداد العام للسكان والتهيئة لزيارة المدير الاقليمي لصندوق الامم المتحدة للسكان الى بغداد بداية العام المقبل".
كما تم الاتفاق وفقا لليان على "تنظيم ورشة برعاية مجلس النواب خاصة بأهمية التعداد السكاني واهمية اجرائه بأسرع وقت ممكن، وايضا التركيز على دعم شريحة الشباب وتمكينهم والاهتمام بالمراكز التي تتخصص بالشباب وايضا البرامج الخاصة بالحد من العنف الاسري وتمكين المرأة والاهتمام بالطفل".
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