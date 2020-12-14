أول تعليق من زيدان بعد إعلان خصم ريال مدريد في دوري الابطال

وأسفرت القرعة التي أجريت قبل قليل في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة "نيون" السويسرية عن مواجهة ريال مدريد وأتالانتا، ولكن لم يحدد يويفا حتى الآن مواعيد مباراتي الذهاب والعودة في شباط واذار 2021.وتحدث زيدان باقتضاب عن مواجهة أتالانتا في مؤتمره الصحفي لمباراة الغد أمام أتلتيك بلباو في بطولة الدوري الإسباني ، وقال: "لدينا الكثير من الاحترام لهذا الفريق".

وتابع: "ولكن هذه المواجهة ستكون في شهر شباط المقبل، وعندها سأتحدث عن تلك المباراة".

وأضاف في النهاية: "كل ما يهمني في الوقت الحالي هو مباراة الغد أمام أتلتيك بلباو، وهي التي نركز فيها الآن، لأنها فرصة للتأكيد على أننا فريقًا رائعًا".

