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أول تعليق من زيدان بعد إعلان خصم ريال مدريد في دوري الابطال

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2020-12-14 | 14:13

أول تعليق من زيدان بعد إعلان خصم ريال مدريد في دوري الابطال

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علق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، زين الدين زيدان، على نتيجة القرعة التي كشفت عن الخصم الذي سيواجهه الملكي في دور الـ16 من بطولة .
وأسفرت القرعة التي أجريت قبل قليل في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة "نيون" السويسرية عن مواجهة ريال مدريد وأتالانتا، ولكن لم يحدد يويفا حتى الآن مواعيد مباراتي الذهاب والعودة في شباط واذار 2021.

وتحدث زيدان باقتضاب عن مواجهة أتالانتا في مؤتمره الصحفي لمباراة الغد أمام أتلتيك بلباو في بطولة ، وقال: "لدينا الكثير من الاحترام لهذا الفريق".

وتابع: "ولكن هذه المواجهة ستكون في شهر شباط المقبل، وعندها سأتحدث عن تلك المباراة".

وأضاف في النهاية: "كل ما يهمني في الوقت الحالي هو مباراة الغد أمام أتلتيك بلباو، وهي التي نركز فيها الآن، لأنها فرصة للتأكيد على أننا فريقًا رائعًا".

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