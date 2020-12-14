أسعار الدولار تقفز امام الدينار العراقي في الاسواق المحلية

ارتفعت اسعار صرف الدولار بشكل كبير في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية، اليوم الاثنين ( 14 كانون الاول 2020) وسجلت بورصة الكفاح 131.500 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار الصرف ليوم امس الاحد في بورصة الكفاح 126.900 دينار لكل 100 دولار. اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد ارتفعت ايضا حيث كان سعر البيع: 132.000 دينار لكل 100 دولار. سعر الشراء: 131.000 دينار لكل 100 دولار.

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