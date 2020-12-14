قرار نهائي من القضاء باستبعاد 'ابو مازن' من المشاركة في الانتخابات

وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "الهيئة القضائية في محكمة التمييز اصدرت قرارها النهائي غير القابل للطعن بالمصادقة على قرار مجلس مفوضية الانتخابات باستبعاد احمد عبدالله الجبوري (ابو مازن) من المشاركة في الانتخابات".

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