وزير الخارجية يسلم أمير الكويت رسالة من الكاظمي

وصل وزير الخارجية فؤاد حسين ، اليوم الاثنين، الى دولة الكويت، فيما سلّم رسالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أمير الكويت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين وصل إلى الكويت، والتقى الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح". واضاف، ان "حسين سلم الامير رسالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".





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