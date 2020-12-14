ضبط 74 الف قرص مخدر مخبأ بطريق كركوك- سليمانية

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، الاثنين، عن القاء القبض على 74،000 الف قرص مخدر من عدة انواع مخبأة بالطريق الرابط بين كركوك والسليمانية.

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد ورود معلومات من المصادر الاستخبارية في كركوك تم ضبط 74،000 الف قرص مخدر من عدة انواع". واوضحت ان عملية الضبط تمت بـ"مخبأة بالطريق الرابط بين كركوك والسليمانية".



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