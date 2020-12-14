



واضافت، انه "بعد ورود معلومات بتواجد المتهم ضمن قاطع مركز شرطة باب الشيخ التابع للقيادة تم تشكيل فريق عمل والقاء القبض عليه واصطحابه الى مركز الشرطة اعترف صراحة بقيامه بالاحتيال على المواطنين وانتحاله صفة موظف في الرعاية الإجتماعية، وبعد اعتقاله توجه عدد من المواطنين وهم من ضحايا عمليات النصب التي قام بها المتهم وطلبوا الشكوى ضده وتم تدوين اقوالهم جميعا وعرضها على السيد القاضي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون". وقالت القيادة في بيان تلقت السومرؤية نيوز نسخة منه، "بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف مباشر من قبل السيد قائد شرطة بغداد القت مفارز مركز شرطة باب الشيخ القبض على متهم يقوم بعمليات النصب والاحتيال على المواطنين لغرض اصدار اوامر ادارية مزورة بالتعيين وسحب قروض من المصارف واصدار هويات الرعاية الاجتماعية واصدار بطاقات الماستر كارد المزورة".واضافت، انه "بعد ورود معلومات بتواجد المتهم ضمن قاطع مركز شرطة باب الشيخ التابع للقيادة تم تشكيل فريق عمل والقاء القبض عليه واصطحابه الى مركز الشرطة اعترف صراحة بقيامه بالاحتيال على المواطنين وانتحاله صفة موظف في الرعاية الإجتماعية، وبعد اعتقاله توجه عدد من المواطنين وهم من ضحايا عمليات النصب التي قام بها المتهم وطلبوا الشكوى ضده وتم تدوين اقوالهم جميعا وعرضها على السيد القاضي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

كانت هذه تفاصيل خبر يصدر اوامر تعيين وهويات.. القبض على 'مزور' في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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