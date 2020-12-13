وفاة النائب حنين القدو

توفي مساء اليوم الاحد، النائب حنين القدو اثر مرض عضال. وقال مصدر مطلع لـ الخليج 365، ان "النائب حنين القدو توفي قبل قليل اثر مرض عضال". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصل.

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